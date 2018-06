Cominciato lo spoglio a Siena, uno dei 14 capoluoghi di provincia dove, domenica 24 giugno, i cittadini sono stati chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco con il ballottaggio. Quando sono state scrutinate 20 sezioni su 50, il primo cittadino uscente Bruno Valentini del centrosinistra è al 50,99%, quindi è testa a testa per pochi voti con il candidato del centrodestra Luigi De Mossi al 49,01%. L’affluenza definitiva alle urne, alle ore 23, è stata del 56,19%, in calo rispetto al primo turno quando si era attestata al 63,08%. (LO SPECIALE COMUNALI).

Il voto

Gli aventi diritto al voto a Siena erano poco più di 43 mila e la votazione si è svolta in 50 sezioni elettorali. Trattandosi di un ballottaggio, viene eletto sindaco chi tra i due candidati riceverà più voti. L'affluenza al primo turno è stata del 63,08%, con 27.356 elettori che si sono recati ai seggi, in calo rispetto a quella registrata nel 2013 (68,39%).

I due candidati e il primo turno

A sfidarsi per la poltrona di sindaco nella città del Palio sono il sindaco uscente, Bruno Valentini per il centrosinistra, sostenuto dal Pd e dalla lista civica “In Campo”, e Luigi De Mossi del centrodestra, appoggiato della coalizione Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la lista “Voltiamo pagina”. Al primo turno, Valentini ha ottenuto il 27,4% mentre De Mossi 24,2%. In seguito, il centrosinistra ha stretto un’alleanza formale con l’ex sindaco Pierluigi Piccini, che si era candidato il 10 giugno con la lista civica “Per Siena” e con la quale aveva ottenuto il 21,27%. Un primo turno che ha visto l’assenza dei candidati Cinque stelle: le candidature non sono state validate dal partito e non è stato concesso l'utilizzo del simbolo. La formazione senese ha denunciato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da Roma sulla documentazione presentata nei tempi previsti per le candidature.

Le elezioni del 2013

Nell’ultima tornata amministrativa del 2013 a Siena votarono 30.007 cittadini, per un’affluenza pari al 68,40%. Al primo turno, il candidato del centrosinistra, che anche allora era Bruno Valentini, ottenne una percentuale superiore rispetto a quella registrata lo scorso 10 giugno (39,54%), mentre Eugenio Neri, lo sfidante del centrodestra, prese il 23,37%. Terza, con poco più del 10%, arrivò Laura Vigna, mentre il Movimento 5 Stelle prese l’8,56%. Al ballottaggio Valentini sconfisse Neri ottenendo il 52% dei voti.

