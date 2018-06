Cominciato lo spoglio a Siena, uno degli oltre 700 comuni italiani chiamati alle urne per eleggere sindaci consiglieri comunali. I dati ufficiali disponibili sul sito del Viminale indicano un'affluenza del 63,08%, in calo rispetto a quella registrata nella precedente tornata elettorale (68,39%).

Il voto

Gli aventi diritto al voto a Siena erano poco più di 43 mila e la votazione si è svolta in 50 sezioni elettorali. L’eventuale ballottaggio si terrà fra due settimane, il 24 giugno.

I candidati

I candidati in corsa sono nove. Il centrosinistra (Pd e la lista civica In Campo) ha candidato il sindaco uscente Bruno Valentini, che ha come maggiore sfidante Luigi De Mossa, della coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Voltiamo pagina). Assente il Movimento 5 stelle, dato che le candidature non sono state validate dal partito e non è stato concesso l'utilizzo del simbolo. Gli altri candidati in corsa sono David Luciano Chiti per la lista Siena d.o.c., Pierluigi Piccini per la lista "Per Siena", Alessandro Vigni per Sinistra per Siena e Potere al popolo, Massimo Sportelli per una coalizione di liste (Nero su bianco, S.p.q.s., Siena aperta, Sena civitas, La Martinella 1884), Nadia Maggi per Siena alla fonte, Sergio Fucito per Casapound e Alessandro Pinciani per Pensare confrontarsi difendersi.

Le elezioni del 2013

Nell’ultima tornata amministrativa del 2013 a Siena votarono 30.007 cittadini, per un’affluenza pari al 68,40 %. Al primo turno il candidato del centrosinistra Bruno Valentini ottenne il 39,54%, mentre Eugenio Neri, del centrodestra, prese il 23,37%. Terza, con poco più del 10%, arrivò Laura Vigna, mentre il Movimento 5 Stelle prese l’8,56%. Al ballottaggio Valentini sconfisse Neri ottenendo il 52% dei voti.

Il sindaco uscente

Alla seconda candidatura nel comune toscano, Bruno Valentini, 63 anni, prova a diventare nuovamente sindaco di Siena, dopo aver vinto contro la coalizione di centrodestra nel ballottaggio del 2013.