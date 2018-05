Governo, Mattarella convoca Di Maio alle 17.30 e Salvini alle 18

Il presidente della Repubblica ha convocato al Colle Luigi Di Maio e Matteo Salvini, rispettivamente all 17.30 e alle 18, per chiudere il cerchio sulla trattativa e dare vita a un nuovo esecutivo giallo-verde.

Nel pomeriggio al Quirinale

Dopo aver chiuso l’accordo sul contratto di governo, approvato nel weekend anche dalle rispettive basi, i due leader saliranno al Quirinale a riferire a Sergio Mattarella. Ad accompagnarli, Danilo Toninelli e Giulia Grillo per il Movimento 5 Stelle e Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti per la Lega. Le delegazioni porteranno al capo dello Stato il nome del premier designato, su cui hanno raggiunto un’intesa, e quelli della squadra che formerà l’esecutivo giallo-verde. Per Palazzo Chigi sembra in pole la figura del giurista Giuseppe Conte, mentre il Colle sembra voler monitorare le designazioni di alcuni ministeri ritenuti chiave. Intanto però i mercati hanno aperto in maniera negativa con Piazza Affari in calo del 2% e lo spread in salita oltre quota 170.

I nomi per l’esecutivo

L'avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico area M5s e prof anti-burocrazia con un passato a sinistra, sarebbe il nome in pole come premier. Secondo fonti parlamentari, il Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, sulle possibili scelte per i ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. Di Maio starebbe puntando a un super-ministero che accorpi Sviluppo Economico e Lavoro, per gestire in prima persona temi cari al Movimento, come il reddito di cittadinanza. Salvini guarda al Viminale e alle priorità della Lega, ovvero sicurezza e gestione dei migranti.

Calenda: siamo partito incomprensibile, liti indecorose

Intanto da quello che si preannuncia essere il maggiore partito di opposizione, il Pd, ha parlato il ministro uscente Carlo Calenda che in un’intervista a Repubblica ha detto: "Le cose che si sono viste nell’Assemblea di sabato non hanno nulla a che fare con un grande partito progressista che ha governato bene l'Italia per una legislatura. Cose indecorose per come è la situazione nel Paese. Siamo diventati un partito incomprensibile". Il Pd, è il suo timore, "rischia di finire. Ma non restituisco la tessera. Però è chiaro che il Pd così com'è non va da nessuna parte e non basta più".