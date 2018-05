Governo, attesa per premier. Salvini: fiducia. Di Maio: Tav non serve

Inizia il conto alla rovescia per la scelta del premier che guiderà un eventuale esecutivo Lega- M5s: entro lunedì i leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio dovranno trovare un nome comune da sottoporre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il contratto di governo è chiuso (COSA C’È): venerdì la base pentastellata ha detto sì al testo sulla piattaforma Rousseau con il 94% dei consensi, mentre il Carroccio oggi è alla seconda giornata di consultazioni, aperte a tutti, ai gazebo in circa 1000 piazze italiane (LE FOTO DEI GAZEBO). In 15 giorni, quindi, l'Italia potrebbe avere il primo esecutivo della XVIII legislatura: alla fine della prossima settimana il nuovo governo potrebbe già giurare, e nella successiva entrare effettivamente in carica ottenendo la fiducia del Parlamento. Il leader della Lega si è detto “fiducioso” anche se, ha precisato, “se qualcuno non rispetterà il programma salta tutto”, mentre Di Maio ha annunciato che dirà alla Francia “che la Tav non serve più”.

L’ipotesi di un premier proposto dal M5s

Di Maio e Salvini si vedono oggi a Roma in un ultimo faccia a faccia, mentre con il passare delle ore il profilo di un possibile premier prende forma e si fa largo l’ipotesi di un "mister X" proposto dal Movimento, una personalità che dovrebbe essere politica e allo stesso tempo diversa dal leader pentastellato. "Se tutto va, fra poco avremo il governo del cambiamento", ha annunciato il leader del M5s durante un comizio elettorale ad Ancona, aggiungendo che “il premier deve essere un amico del popolo, abbiamo avuto anche troppi nemici”. E, ad alcuni contestatori dei centri sociali, ricorda che nel programma di governo c’è il no alla Tav Torino-Lione, già annunciato nella giornata di sabato: "Andremo a parlare con la Francia e diremo che la Torino-Lione poteva valere trent'anni fa, ma non più oggi. Non serve più".

Verso il nuovo governo: tutti i video Guarda tutti i video