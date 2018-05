Contratto di governo, al via il voto online per gli iscritti M5s

È partito il voto online degli iscritti del Movimento 5 stelle sul contratto di governo tra i pentastellati e la Lega. Il voto, annunciato dal blog delle Stelle, si tiene dalle ore 10 alle 20 di oggi, 18 maggio, sulla piattaforma Rousseau. Nel fine settimana, il “contratto per il governo del cambiamento" sarà sottoposto al voto – aperto a tutti - anche nei gazebo della Lega.

Di Maio a iscritti: se mi date ok firmerò il contratto

Con un post sul blog delle Stelle Luigi Di Maio ha lanciato la votazione online sul contratto con la Lega: "Se voi deciderete che è la strada giusta da percorrere, nonostante quello che dicono tutti i giornaloni italiani e stranieri, nonostante qualche burocrate a Bruxelles, nonostante lo spread, allora come capo politico del MoVimento 5 Stelle firmerò questo contratto per far finalmente partire il governo del cambiamento", ha scritto.

"Una nuova era sta per cominciare"

"Siamo riusciti a realizzare quanto avevamo annunciato in campagna elettorale", scrive Di Maio sul blog delle Stelle. "Ci sono gli italiani in questo contratto. Ci sono io in quanto cittadino italiano. Ci sei tu qui dentro", dice il leader M5s rivolgendosi agli elettori del Movimento. "Leggi questo contratto e sentiti parte di questa ondata di cambiamento che sta per infrangersi sulle speranze di chi voleva che tutto restasse così com'era e sentiti orgogliosamente italiano oggi perchè una nuova era sta per cominciare. La cosa più bella è che ognuno di voi, come me, oggi possa dire: #IoSonoNelContratto".



Ancora da sciogliere il nodo sul nome del premier



Sul rebus per la formazione del nuovo governo resta ancora da sciogliere il nodo sul premier, su cui non si sono fatti passi avanti negli ultimi giorni di trattativa tra Lega e M5s. Salvini ha ribadito ieri che né lui né Di Maio andranno a Palazzo Chigi. Il leader della Lega ha assicurato che sarà "una persona seria" e che "firmerà il contratto, sarà il garante dell'attuazione del programma. Chiunque sia, sarà protagonista o magari è già protagonista, della stesura di questo programma".

REBUS GOVERNO Guarda tutti i video