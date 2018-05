Governo, Francia: "Italia rispetti impegni o Eurozona a rischio"

La stabilità dell'area euro sarà "minacciata" se il nuovo governo italiano non rispetterà gli impegni su debito e deficit (LO SPECIALE). Lo ha detto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, secondo quanto riporta Le Figarò. "Se il prossimo esecutivo non rispetterà i suoi impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, l'intera stabilità finanziaria della zona euro sarà minacciata", ha dichiarato nel corso di una trasmissione televisiva.

Le Maire: "Futuro dell'Italia è in Europa"

Con riferimento al contratto Lega-M5s, Le Maire ha aggiunto anche: "Tutti in Italia devono capire che il futuro dell'Italia è in Europa e da nessun'altra parte, e perché questo futuro sia in Europa ci sono regole da rispettare. Gli impegni presi dall'Italia valgono qualunque sia il governo, io rispetto la decisione sovrana del popolo italiano, ma ci sono impegni che superano ognuno di noi".

Mantenere gli impegni

"Vedremo quali decisioni saranno prese dall'Italia, io ribadisco quanto sia importante mantenere questi impegni a lungo termine per garantire la nostra stabilità comune", ha proseguito Le Maire che ha poi riaffermato l'intenzione di raggiungere a giugno un accordo con la Germania per fissare "una tabella di marcia" per la riforma della zona euro.