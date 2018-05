Mps giù in Borsa per timori contratto governo, scontro Borghi-Padoan

Il futuro di Mps, al centro di uno specifico punto del contratto di governo fra Lega e M5s (LA BOZZA), ormai in via di definizione, ha acceso lo scontro tra il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e il responsabile economico della Lega Claudio Borghi. Secondo quanto emerso dal documento che definisce il programma comune dell’ipotetico esecutivo giallo-verde, la banca dovrà essere "ripensata in un'ottica di servizio”, come ha spiegato lo stesso Borghi. “In buona sostanza: abbandonare l'idea di farci i profitti vendendola a chissà chi e mantenerla come patrimonio del Paese”. I programmi della nuova maggioranza riguardano anche gli attuali vertici dell'istituto senese. "Non entra nel contatto - ha detto Borghi - ma è abbastanza probabile, quasi naturale" pensare a un cambio della governance. "Ma è inutile mettere nel contratto: 'E poi cambiamo l'amministratore delegato'", ha aggiunto. Ieri i mercati hanno reagito male a queste parole: il titolo di Mps è stato prima sospeso al ribasso e poi ha chiuso in perdita dell’8,8%.

La replica di Padoan

Questo ha scatenato la reazione di Padoan che se l’è presa con le parole dell’esponente leghista: "Le dichiarazioni dell'onorevole Borghi, insieme alle indicazioni fornite nella bozza di programma di Lega e M5s, hanno immediatamente creato una crisi di fiducia" sul titolo Mps. Si tratta di "un fatto molto grave che mette a repentaglio l'investimento effettuato con risorse pubbliche. Ho il dovere di ricordare a tutti gli attori politici che la fiducia si costruisce poco per volta, progressivamente, ma basta poco per distruggerla, tirandosi dietro i risparmi degli italiani che a parole si vorrebbero tutelare".

Mps: “Azionisti liberi”

Togliere dai programmi la vendita di Mps, con cui lo Stato auspicava di recuperare parte dei 5,4 miliardi investiti nel salvataggio della banca, significa rivedere nel profondo il piano di ristrutturazione dell'istituto, che nel 2017 è stato concordato dal governo italiano, Bce e Unione europea. Serviranno quindi nuove contrattazioni. "Gli azionisti hanno assoluta libertà di decidere e valutare quello che ritengono più opportuno fare - ha commentato l'amministratore delegato di Montepaschi, Marco Morelli. “Noi abbiamo un piano, andiamo avanti su quello".

Borghi: Padoan abbia un minimo di dignità. Colpa del Pd

In serata l’onorevole Borghi ha di nuovo replicato alle parole di Padoan: “È colpa mia? Il Monte dei Paschi è il simbolo del fallimento della sinistra. Un minimo di dignità, dottor Padoan. Questo è il Pd. Ha distrutto 50 miliardi di valore della più antica banca del mondo. E ora se il valore vada 2 va 1,99 è colpa di Borghi? Ci sarebbe da ridere. Queste persone pazze dalla rabbia perché estruse dal potere da cui stavano facendo danni, arrivano al paradosso".