Contratto di governo Lega-M5s, cosa prevede la versione definitiva

Via lo scorporo dei titoli di Stato acquistati dalla Bce attraverso il quantitative easing dal calcolo del debito, una nuova versione della flat tax, un parziale passo indietro sulla Tav. Sono le principali novità del testo definitivo del contratto di governo tra Movimento 5 stelle e Lega, sottoposto oggi al voto online degli iscritti pentastellati sulla piattaforma Rousseau e nel weekend nei gazebo del Carroccio nelle piazze italiane. Dopo giorni di trattative e discussioni al tavolo Lega-M5s, il testo si compone di trenta punti in 57 pagine, con in copertina la dicitura "Contratto per il governo del cambiamento" e i loghi delle due forze politiche. Al primo punto ecco il "Funzionamento del Parlamento e dei Gruppi parlamentari" per poi passare ai capitoli su acqua pubblica, agricoltura, pesca e made in Italy, ambiente, green economy e rifiuti zero. In chiave economica i titoli del contratto prevedono una Banca per gli investimenti e risparmio mentre al punto undici figurano Flat tax e semplificazione oltre alla sterilizzazione della clausole Iva e alla detassazione per famiglie imprese e partite Iva. Contratto di governo, al via il voto online per gli iscritti M5s

Scompare lo scorporo acquisti Bce di titoli di Stato da calcolo debito

Nel testo definitivo del contratto M5S-Lega non compare più l'impegno a proporre che i titoli di stato di tutti i Paesi dell'area euro acquistati dalla Bce attraverso il Quantitative easing (Qe) siano esclusi dal calcolo del rapporto Debito/Pil. L'impegno era contenuto nelle ultime bozze del contratto di governo.

Stop alla legge Fornero

Tra i punti principali del programma della Lega, e impegno anche del Movimento 5 stelle, lo "stop" alla legge Fornero fa parte dell'accordo tra le due forze politiche. Alla proposta si aggiunge la possibilità di andare in pensione "da subito" una volta raggiunta quota 100 tra età e contributi. Nel testo del contratto si prevede la reintroduzione delle quote abolite con la riforma del 2011 e l'uscita dal lavoro indipendentemente dall'età anagrafica se si sono raggiunti i 41 anni di contributi. Saranno poi stanziati cinque miliardi per abolire "gli squilibri del sistema previdenziale". Al momento si va in pensione di vecchiaia con 66 anni e sette mesi (67 dal 2019) o in pensione anticipata se uomo con 42 anni e 10 mesi di contributi (43 e tre mesi dal 2019).

Tav, dalla "sospensione" alla "ridiscussione"



Tra i punti di discussione più delicati emersi durante le trattative per il contratto c'è stato quello riguardante i lavori per la costruzione della linea ad alta velocità (Tav) tra Torino e Lione. Le prime bozze del documento parlavano di "sospendere i lavori esecutivi e ridiscutere il progetto": una frase evidenziata in rosso perché in attesa di essere discussa da Salvini e Di Maio. Nella versione definitiva è stata tagliata la parola "sospensione", ma è rimasta la volontà di ridiscutere "integralmente" il progetto.

Flat tax

Anche sul capitolo flat tax, cavallo di battaglia della campagna elettorale del M5s, ci sono state diverse modifiche nel corso delle trattative tra Lega e M5s. La prima versione prevedeva un'aliquota unica per famiglie e imprese al 15%, poi una prima rimodulazione con due aliquote diverse, rispettivamente 15% e 20% per famiglie e una sola (15%) per le aziende. Nell'ultima versione del testo è scomparsa poi l'aliquota unica per le imprese. Rimangono quindi soltanto quelle del 15% e del 20% "per persone fisiche, partite IVA, imprese e famiglie".

Questione Monte dei Paschi



Molto delicata anche la questione sulla Banca dei Monti di Paschi, su cui si è anche acceso uno scontro tra il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e la Lega. Nel testo definitivo del contratto Lega-M5s si legge che lo Stato azionista "deve provvedere alla ridefinizione della mission e degli obiettivi dell'istituto di credito in un'ottica di servizio". Una conferma di quanto già apparso nelle bozze. A irritare Padoan erano state anche le frasi del responsabile economico della Lega Claudio Borghi sulla possibilità - definita molto realistica - di un cambio della governance della banca, a cui anche i mercati hanno reagito male.

Reddito di cittadinanza

Altro cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle durante la campagna elettorale è stato il reddito di cittadinanza. Cifre e requisiti restano quelli del programma pentastellato: 780 euro al mese chi è disoccupato e si trova al di sotto della soglia di povertà, a patto di iscriversi a un centro per l'impiego e avviare una ricerca attiva del lavoro. Il reddito di cittadinanza descritto nel contratto finale è una "misura attiva rivolta ai cittadini italiani al fine di reinserirli nella vita sociale e lavorativa del Paese". Con la previsione di un investimento di 2 miliardi per il potenziamento e riorganizzazione dei centri per l'impiego in modo da rendere più semplice l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, "solo dopo l'avvio del reddito di cittadinanza". L'ammontare è di "780 euro mensili per persona singola, parametrato sulla base della scala Ocse per nuclei familiari più numerosi".

Assente un capitolo per il Sud

Nella versione finale del programma manca un capitolo dedicato al Sud: "Si è deciso - si legge - contrariamente al passato, di non individuare specifiche misure con il marchio "Mezzogiorno", nella consapevolezza che tutte le scelte politiche previste dal presente contratto (con particolare riferimento a sostegno al reddito, pensioni, investimenti, ambiente e tutela dei livelli occupazionali) sono orientate dalla convinzione verso uno sviluppo economico omogeneo per il Paese, pur tenendo conto delle differenti esigenze territoriali con l'obiettivo di colmare il gap tra Nord e Sud".

