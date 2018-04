Di Maio: "Partiti pensano solo a loro interessi. Voto a giugno"

“A questo punto non c'è altra soluzione, bisogna tornare al voto il prima possibile, poi ovviamente deciderà il presidente Mattarella”. Luigi Di Maio espone, durante una diretta Facebook, la sua nuova posizione sul futuro politico dell’Italia, a oltre 50 giorni dalle elezioni (LO SPECIALE) e dopo i tentativi andati a vuoto di formare un nuovo governo. “Tutti parlano di inserire un ballottaggio nel sistema elettorale, ma il ballottaggio sono le prossime elezioni. Quindi io dico a Salvini: andiamo insieme a chiedere di andare a votare e facciamo questo secondo turno a giugno. Facciamo scegliere i cittadini tra rivoluzione e restaurazione”, è l’invito del leader del M5S. I vertici del Movimento hanno spiegato che il Quirinale era stato informato di questo intervento, della chiusura agli altri partiti e del voto come unica opzione.

“Partiti pensano solo al proprio orticello”

Sul mancato accordo per la formazione di un governo, Di Maio ha tuonato: “Non ho mai pensato che sarebbe stato facile, ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato impossibile. È vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e alle poltrone”. Sui tentativi del Movimento di formare un esecutivo con la Lega o con il Pd, ha aggiunto: “Ci hanno criticato per aver provato a firmare un contratto di governo con gli uni o con gli altri. Io quest'azione la rivendico: il M5S è post ideologico, le nostre idee non sono né di destra né di sinistra. Avevamo tutta l'intenzione di portare a casa il risultato, lo abbiamo dimostrato concentrando il dibattito sui temi e non sulle poltrone”.

"Salvini preferisce interessi di un condannato a quelli degli italiani”

Sui Dem, Di Maio ha spiegato: “Un contratto di governo con il Pd era l'ultima cosa che avremmo voluto fare. Ma questa legge scritta da loro ci imponeva di trovare una soluzione per gli italiani e avevamo deciso di seguire un metodo: le cose buone che erano contenute nei programmi elettorali”. Poi un attacco anche a Matteo Salvini: “Ha preferito gli interessi di un condannato incandidabile a quelli degli italiani. Gli ho parlato a cuore aperto, lui ha scelto Berlusconi, uno che ha creato Equitalia e ha fatto la legge Fornero. È una cosa per me incomprensibile mantenere una coalizione divisa su tutto, costruita per arraffare posti in Parlamento piuttosto che fare qualcosa di buono per l'Italia”. E ancora: “Se Berlusconi avesse avuto voti sufficienti per fare una maggioranza con Renzi, avrebbe mollato Salvini nella notte tra il 4 e il 5 marzo”.

Su Renzi: “Anziché chiedere scusa, attacca M5S”

A proposito di Matteo Renzi, Di Maio ne ha anche per lui. “Lo abbiamo visto addirittura riproporre una riforma costituzionale, dopo che gli italiani gliene avevano già bocciata una. Anziché chiedere umilmente scusa per i danni fatti dal suo governo, ha attaccato me e il M5S, chiudendo a qualsiasi ipotesi di contratto”, ha detto il leader del M5S. Il riferimento è alle frasi di domenica sera dell’ex segretario Pd. “Sì a un incontro con Di Maio, no a votare la fiducia a un suo governo”, aveva detto in sostanza Renzi. Parole che erano molto attese nel Partito democratico, diviso da settimane tra chi crede in un’apertura al M5S e chi invece la rifiuta. Un dialogo tra i due partiti, in realtà, negli ultimi giorni sembrava fattibile. Dopo il mancato accordo tra M5S e centrodestra e le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico - che dopo Casellati aveva ricevuto da Mattarella un nuovo mandato esplorativo per verificare la possibilità di un governo tra dem e pentastellati – sia Di Maio sia Maurizio Martina erano sembrati possibilisti, almeno sull’iniziare un dialogo. Il segretario reggente del Pd aveva preso tempo in attesa della direzione del partito, fissata per il 3 maggio. Ma ora Di Maio sembra aver chiuso definitivamente la porta.

Verso il nuovo governo Guarda tutti i video