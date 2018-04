Nuovo governo, appello di Di Maio al Pd: "Ecco i punti in comune"

Appello di Luigi Di Maio al Pd. Il leader del Movimento 5 stelle esamina i punti in comune tra M5s e i dem, dal lavoro alle tasse. In una lunga lettera al Corriere della Sera, il capo politico dei pentastellati si dice "fiducioso" e spiega che "sulla carta dei programmi ci sono tanti punti di convergenza". L'analisi del leader del Moviemento arriva a pochi giorni dall ’esito positivo del mandato esplorativo conferito al presidente della Camera Roberto Fico, che sembra aver trovato una convergenza per un esecutivo Pd-M5s. Intanto sono due gli appuntamenti che attendono le forze politiche: per i pentastellati si tratta del confronto con la base sulla piattaforma Rousseau, mentre per il Partito democratico, il 3 maggio, si tiene la direzione nazionale (LO SPECIALE ELEZIONI). Martina a Sky TG24: se ci sarà confronto con M5S consulteremo la base

Di Maio: "Non si tratta di alleanze"

Di Maio, nella lettera, precisa che "non si tratta di alleanze", che implicherebbero scambi di poltrone, e rivendica la "massima coerenza" tra quanto detto prima del voto e quanto fatto dopo. Poi, il capo politico del M5s scrive: "L'eventuale contratto a cui perverremo verrà sottoposto alla votazione dei nostri iscritti online sulla piattaforma Rousseau". "Agli 11 milioni di italiani che ci hanno votato abbiamo garantito la continuità dell'Italia nell'Unione europea e monetaria", spiega, "una profonda modifica dei vincoli di austerità, oltre che dell'impianto della governance economica e istituzionale europea". "Dovremo superare il fiscal compact e avviare il percorso di definizione di un'unione fiscale per smantellare il sistema di elusione ed evasione. Questa impostazione è oggi condivisa anche dal Pd", precisa Di Maio.

Migranti e lotta alla povertà

Parlando dei punti in comune, cioè di "obiettivi concreti che si possono tradurre in fatti, con tempi e procedure concordate", sull'immigrazione "c'è la revisione del Regolamento di Dublino e l'equa ripartizione dei migranti tra tutti i Paesi dell'Ue", spiega Di Maio. Sulla sicurezza, invece, "c'è la comune volontà di aumentare le risorse per la cyber security e l'assunzione immediata di 10 mila nuovi agenti nelle forze dell'ordine". Nella lotta alla povertà, "i fondi del Rei non sono sufficienti e le politiche attive del lavoro non funzionano. Il reddito di cittadinanza risolverebbe entrambi i problemi", prosegue Di Maio, che cita anche la "pensione di cittadinanza per gli anziani".

Lavoro: reintroduzione dell'articolo 18

Per il lavoro "si può partire dal salario minimo orario", e creare nuovi posti "ad esempio con la banca pubblica di investimento per finanziare a tassi agevolati le Pmi". Per il leader del Movimento è "necessaria la reintroduzione dell'articolo 18 come 'misura ponte', in attesa di una piena realizzazione del reddito di cittadinanza e della riforma dei centri per l'impiego: una flexicurity alla danese che, a regime, consentirà di superare le rigidità dei contratti di lavoro". Sul fronte delle tasse, per M5S e Pd "il fine è lo stesso", sostiene Di Maio che vede convergenze anche sui costi della politica e l'efficienza della Pubblica amministrazione. Mentre sulla sanità, Di Maio si dice d'accordo nel ridurre le liste d'attesa, "ma occorre un serio incremento del Fondo sanitario nazionale e un piano di assunzioni per infermieri e medici". Sulla giustizia "entrambi vogliamo semplificare e ridurre i tempi dei processi attraverso l'applicazione del rito del lavoro e investendo nella digitalizzazione anche in ambito penale".

