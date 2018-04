Governo, nuovo giro consultazioni Pd-M5s. Poi Fico riferirà al Colle

Il presidente della Camera Roberto Fico salirà oggi al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella e riferire sul suo mandato esplorativo. Prima, però, incontrerà di nuovo il Pd (alle 11) e il M5S (alle 13): un nuovo round di colloqui per capire se i due partiti confermano l'apertura al dialogo. In caso di risposta positiva, Fico chiederà al presidente della Repubblica più tempo per tentare la stretta verso la formazione del nuovo governo a oltre 50 giorni dalle elezioni (LO SPECIALE).

Le due correnti dentro il Pd

Se Luigi Di Maio spera che si possa arrivare a un accordo, nel Pd convivono due visioni contrapposte: da un lato Maurizio Martina e l'ala "governista", convinti che un accordo vada cercato fino in fondo, dall'altro i renziani che ribadiscono il loro no. Resta in silenzio Matteo Renzi che ieri, in piazza della Signoria a Firenze, ha improvvisato un "sondaggio" tra la gente e ha risposto con un "ricevuto" ai molti "no" arrivati sull'intesa per il governo con i pentastellati.

Nuovo affondo di Berlusconi ai Cinque Stelle

Sul fattore tempo, che Mattarella deciderà se concedere o meno, giocano tutti i partiti: il Pd in attesa della conta in direzione e il M5s sperando di incassare l'accordo. Sul fronte del centrodestra Matteo Salvini guarda alle Regionali in Friuli come a una nuova prova di forza della Lega e Silvio Berlusconi, che dopo i risultati delle regionali in Molise è ancora più convinto dell'ineluttabilità della coalizione di centrodestra e della rottura con i pentastellati. Intervenendo a un comizio friulano, il leader di Fi ha lanciato un nuovo affondo ai 5s: "L'altro giorno ho chiesto a delle persone come si sentissero di fronte al M5s. Uno mi guarda negli occhi e mi dice 'credo che ci sentiamo come gli ebrei al primo apparire della figura di Hitler'". Di Maio non ha risposto, mentre è intervenuto Salvini: "Meglio tacere e rispettare il voto degli italiani", ha detto il leader della Lega, "invece di dire sciocchezze. Io voglio dare un governo all'Italia, sono stufo di insulti, capricci e litigi".

Il mandato di Roberto Fico in salita

Tra divisioni all’interno del Pd, veti del M5s e scintille nel centrodestra, il mandato di Fico resta in salita. Non più semplice è il lavoro di Sergio Mattarella che, dopo aver ascoltato l'esito delle consultazioni, dovrà prendere una decisione. L'alternativa è tra dare più tempo a Pd e M5s per trovare un accordo o dichiarare chiusi gli spazi per un'intesa, come avvenuto dopo il mandato esplorativo della presidente del Senato Elisabetta Casellati.

