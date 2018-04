Pd, Calenda: "In caso di alleanza con M5s mi dimetto"

Se il Pd dovesse formare un’alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, è pronto a dire addio al Partito democratico, in cui si è iscritto pochi giorni dopo le elezioni del 4 marzo. Calenda lo ha confermato su Twitter, rispondendo a un suo follower che gli ha chiesto: "Anche lei aveva promesso di dimettersi da nuovo iscritto in caso di trattativa con i 5 Stelle. O mi sbaglio?". "In caso di alleanza", è la risposta, "e lo confermo". E su Renzi ha detto: “Se ti dimetti, ti dimetti”. Il ministro ha avuto parole di critica anche sulla linea Pd dopo il voto del 4 marzo (LO SPECIALE ELEZIONI).

"Renzi uno dei migliori premier, ma se ti dimetti ti dimetti"

Calenda ha risposto anche ad altri follower sul futuro del Pd: "Renzi è stato uno dei migliori Presidenti del consiglio italiani – ha detto -. Ma se ti dimetti ti dimetti. Non ti dimetti" dalla presidenza del Consiglio "per chiedere elezioni dal giorno dopo e poi da segretario per continuare a farlo via Orfini e compagnia”. Secondo Calenda la linea tenuta da Renzi dopo le dimissioni “è dannosa per lui e per il Pd. Meglio dentro una segreteria collegiale a viso aperto".

"Pd, serviva una segreteria costituente"



Sul percorso del Partito Democratico dopo il flop nel voto si è poi espresso così: "A mio avviso sarebbe stato saggio ripartire subito dopo il 4 marzo in modo diverso. Grande campagna di tesseramento, avvicinare persone nuove e una segreteria "costituente" con dentro ex segretarie, ex Pdc e Presidenza a Gentiloni. Non mi pare che la proposta abbia suscitato entusiasmi”.

