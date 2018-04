Regionali Molise, Salvini: "Pd cancellato, subito governo con M5S"

I risultati delle elezioni in Molise "confermano che gli italiani hanno le idee chiare: sinistra e Pd sono stati cancellati dalla faccia della terra, sono stati bocciati e non possono tornare al governo. La nostra speranza è che nasca un esecutivo fra le prime due forze politiche di questo Paese. Io sono pronto". Così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato l’esito delle Regionali, con il candidato governatore del centrodestra Donato Toma che ha battuto il pentastellato Andrea Greco e (molto staccato) l’avversario del centrosinistra Carlo Veneziale. “La Lega - ha proseguito - vuole un governo che risponda al voto degli italiani, quindi la nostra speranza è che il presidente Mattarella ci dia la possibilità. Facciamo veloce, noi abbiamo le idee chiare e se ognuno scende dal piedistallo in una settimana daremo il governo agli italiani”.

Di Maio: "Anche da Molise richiesta di cambiamento"

I risultati sono stati commentati anche da Luigi Di Maio. "Questo risultato è la dimostrazione che una larga parte del Paese ci chiede con forza di archiviare la vecchia politica e di far partire un governo del cambiamento. Non intendo lasciare questa richiesta inascoltata. Rimaniamo concentrati su questo obiettivo, fiduciosi di poter arrivare a dare al Paese un governo che finalmente lavori per i cittadini", ha scritto il capo politico del M5S.

Esulta il centrodestra: "Pronti per Palazzo Chigi"

A esultare per la vittoria in Molise, mettendola in relazione con lo scenario nazionale, è tutto il centrodestra. “È un'altra indicazione chiara per il presidente Mattarella: gli italiani vogliono un governo guidato dal centrodestra e con un programma di centrodestra”, ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Questo voto è “un nuovo fondamentale tassello per risolvere il puzzle dell'esecutivo”, ha dichiarato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. “La bellissima vittoria in Molise – ha aggiunto – rappresenta l'ennesima dimostrazione dell'ottimo stato di salute della coalizione di centrodestra. Siamo pronti ad andare a Palazzo Chigi”. E su Silvio Berlusconi: “Con la sua presenza e con il suo carisma ha dato il colpo d'ala decisivo per la volata finale”. A ribadire l'importanza dell'ex premier nella coalizione anche Mara Carfagna, vice presidente della Camera di Fi: "Anche alla luce di questo risultato non è ipotizzabile un esecutivo che non comprenda Forza Italia".