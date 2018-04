Elezioni Molise, chiusi i seggi. Al via lo scrutinio

Sono chiusi i seggi in Molise, dove si è votato per eleggere il nuovo presidente e il nuovo consiglio regionale. E' iniziato lo spoglio delle schede, mentre è atteso a breve il dato definitivo sull'affluenza, che alle 19 era quasi al 39%. Si tratta del primo voto dopo le elezioni politiche del 4 marzo.

I candidati

In corsa quattro candidati: Andrea Greco del Movimento 5 Stelle, Donato Toma per il centrodestra, Carlo Veneziale per il centrosinistra e Agostino Di Giacomo di Casapound. L'elezione del presidente di Regione è diretta e quella dei consiglieri regionali avviene con meccanismo proporzionale con un premio di maggioranza. Il Molise è la più piccola delle Regioni italiane a statuto ordinario: conta poco più di 313mila abitanti.

Comunali e regionali: le sfide del 2018

Si tratta della prima sfida elettorale per i partiti dopo l'election day del 4 marzo per le politiche, le regionali nel Lazio e in Lombardia. E si tratta solo del primo di una lunga serie di test elettorali che si terranno entro la fine dell'anno.

Tra una settimana, domenica 29 aprile, saranno chiamati al voto gli elettori del Friuli Venezia Giulia per le consultazioni regionali e in 19 Comuni. Il 20 maggio toccherà alla Valle d'Aosta dove si voterà per le regionali e per il Comune di Valtournenche.

Nel 2018 oltre 7 milioni di italiani saranno interessati dalle consultazioni amministrative: in tutto 797 comuni, dei quali 203 nelle regioni a statuto speciale. Nei 594 comuni delle regioni a statuto ordinario si voterà il 10 giugno con eventuale ballottaggio il 24 giugno. Stessa data per il voto alle amministrative in Sicilia e Sardegna, mentre in Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige gli elettori interessati andranno al voto rispettivamente il 29 aprile, il 20 maggio e il 27 maggio. Sempre quest'anno, in autunno, si terranno infine le elezioni per le Province autonome di Bolzano e di Trento e anche le regionali in Basilicata.

