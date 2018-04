Nuovo governo, Salvini: "Sì a figura terza se condivide il programma"

Matteo Salvini non chiude la porta alla possibilità di una figura terza per l'incarico di premier per uscire dallo stallo sulla formazione del nuovo governo, dopo la doppia tornata di consultazioni senza esito al Quirinale. "Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido perché no - dice Salvini -. Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire 'o governo io o non si fa niente'". Intanto, sul fronte dem, il segretario reggente del Pd Maurizio Martina elenca i tre punti su cui puntare in Parlamento: povertà, lavoro e famiglie. Oggi al via i lavori della Commissione speciale della Camera, tutti i relatori dei provvedimenti fanno parte del M5s o del centrodestra. Governo, Di Maio avverte Salvini: tra poco chiudo uno dei due forni

Sui rapporti con Fi e Berlusconi: "Sono leale"



In Molise per la campagna elettorale per le elezioni regionali del 22 aprile, Salvini si è soffermato anche sui rapporti con Silvio Berlusconi: "Magari qualcuno in Forza Italia ha nostalgie dell'accordo con il Pd, io non ne ho. Io sono leale, non cambio idea e non cambio squadra". Il leader della Lega ha scherzato sui social sull'"avvertimento" lanciato ieri da Luigi Di Maio sulla chiusura a breve di "uno dei due forni", riferendosi alla possibilità di un'intesa Lega-M5s per la formazione di un governo. "C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto", il post di risposta del leader della Lega su Instagram.

