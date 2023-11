Palermo, passante cade in un tombino scoperchiato dal maltempo

Alcune persone hanno soccorso il 78enne calando una scala e consentendo all'anziano di risalire in superficie. In suo aiuto sono anche intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118

Uno uomo di 78 anni è caduto ieri sera dentro un tombino scoperchiato dalla pioggia a Bagheria, in provincia di Palermo (ALLERTA METEO: LE NEWS). Alcune persone lo hanno soccorso calando una scala e consentendo all'anziano di risalire in superficie. In suo aiuto sono anche intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118. La zona è stata transennata e messa in sicurezza. L'uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale.