Fratel Biagio Conte, oggi funerali a Palermo: 10mila alla celebrazione

Sono state migliaia le persone che hanno affollato la cattedrale di Palermo per i funerali di Biagio Conte tenutisi stamattina. Fin dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe file all'esterno della chiesa madre palermitana per rendere omaggio al missionario laico, fondatore 30 anni fa della "Missione di speranza e carità", la cittadella dei poveri che accoglie quasi 600 "seguaci". In poche ore, ogni angolo della cattedrale, che normalmente può ospitare fino a 1400 persone, si è riempito e una folla di persone si è raccolta anche all'esterno, almeno 9000, dove sul sagrato è stato allestito un maxi schermo per consentire a tutti di seguire la messa.

L'arcivescovo: "Era un mite e potente lottatore"

A celebrare la liturgia è stato l'arcivescovo Corrado Lorefice, che commosso, ha definito Fratel Conte "un mite e potente lottatore che ha lasciato come eredità la ricchezza del suo esempio". Non solo i familiari e i fedeli, anche tante le autorità presenti come il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, il vicepresidente vicario dell'Ars Nuccio Di Paola e il presidente della commissione Antimafia dell'Ars Antonello Cracolici.