Manca l'autista, alla guida dello scuolabus si mette il sindaco

"L'autista del Comune fra poco andrà in pensione e, intanto, non gli hanno rinnovato la patente", spiega il primo cittadino di Montallegro. "Patente che io ho e quindi mi sono messo a disposizione della mia comunità. Lo avrei fatto anche prima veramente"

Guarda le altre notizie di oggi 10 ottobre

Autista di scuolabus dalle 8 alle 9.30 di mattina e sindaco per il resto del tempo: è l'impegno assunto da Giovanni Cirillo, primo cittadino di Montallegro, paese in provincia di Agrigento. Cirillo, 45 anni, in carica dall'ottobre 2021, per tutto l'anno scolastico rimedierà all'assenza dell'impiegato preposto portando 60 bambini alla scuola materna.

Il racconto del sindaco Giovanni Cirillo

A Montallegro, paese di 2.500 persone, non ci sono fermate prestabilite: il mezzo passa tra le case, suona il clacson e gli alunni - dai 3 ai 5 anni -scendono in fretta e furia da casa e salgono. "All'inizio, specie i più piccoli, non volevano salire - ha raccontato Giovanni Cirillo - Poi le mamme hanno spiegato loro che c'era proprio il sindaco a guidare e si sono convinti. Lo scuolabus di Montallegro è nuovissimo e, per i due anni di pandemia Covid, è rimasto fermo. L'autista del Comune fra poco andrà in pensione e, intanto, non gli hanno rinnovato la patente". "Patente che io ho - ha spiegato il primo cittadino - e quindi mi sono messo a disposizione della mia comunità. Lo avrei fatto anche prima veramente".