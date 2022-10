I titolari delle utenze, e in alcuni casi i reali utilizzatori, sono stati denunciati per furto aggravato

Cinquanta abitazioni allacciate in modo abusivo alla rete elettrica sono state scoperte dai carabinieri nel quartiere Bonagia, a Palermo, col supporto del personale di "E-distribuzione". Quaranta i militari impegnati nel servizio straordinario. I titolari delle utenze, e in alcuni casi i reali utilizzatori, sono stati denunciati per furto aggravato.