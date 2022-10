La scossa, che non ha provocato danni, è stata avvertita in modo lieve dalla popolazione

Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto a tre chilometri a Nord di Monreale, in provincia di Palermo, alle 21:29 di ieri. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv-Roma a nove chilometri di profondità. La scossa, che non ha provocato danni, è stata avvertita in modo lieve dalla popolazione.