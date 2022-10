Catania: minicar contro un muro, morto un 15enne, grave la sorella

La ragazza, alla guida del veicolo, per evitare un gatto che attraversava la strada avrebbe perso il controllo del mezzo

Una tragedia quella avvenuta la scorsa notte lunga la Sp 122, nel territorio di Adrano in provincia di Catania, dove ha perso la vita un ragazzo di 15 anni e la sorella di 17 si trova in gravi condizioni.

L'incidente



La ragazza, alla guida di una minicar sulla quale viaggiava come passeggero il fratello di 15 anni, per evitare un gatto che attraversava la strada, avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un muro prima di capovolgersi. Il ragazzo è morto sul colpo, la sorella è stata trasportata in gravi condizioni nell'ospedale San Marco di Catania.