Caltanissetta, coppia litiga: lei stacca pezzo di labbro al fidanzato

Un incontro finito male, quello di una coppia di 50enni a Caltanissetta, che dopo un litigip nella tarda serata di ieri, sono finiti in ospedale a causa delle reciproche aggressioni. Per la donna tumefazioni ed escoriazini al volto, l'uomo è stato mutilato di un pezzo del labbro inferiore. In ospedale sono intervenuti i poliziotti, che hanno sentito i due protagonisti della vicenda e i medici per ricostruire l'accaduto.