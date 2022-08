Maltempo in Sicilia, allerta meteo gialla per temporali

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. Prevista Aperta Gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A PALERMO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)

Le previsioni meteo in Sicilia

Per la giornata di oggi si prevedono precipitazioni "da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati". Per domani, precipitazioni "da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati". Temperature "massime in locale sensibile diminuzione".