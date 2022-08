4/10 ©Ansa

L'Oceano meridionale, spiega Copernicus in una nota, "è stato interessato da estese aree di concentrazione del ghiaccio marino inferiori alla media, dai mari di Amundsen e Bellingshausen fino all'area settentrionale del mare di Weddell, così come in gran parte dell'Oceano Indiano”

Il Cnr: "Il 2022 finora è l'anno più caldo di sempre: +0,98 gradi"