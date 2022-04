Letizia Battaglia, oggi la cerimonia laica a Palermo

Si terrà questa mattina a partire dalle 11 la cerimonia funebre laica per Letizia Battaglia, la fotoreporter ed ex assessora comunale morta il 13 aprile a Palermo all'età di 87 anni (L'ULTIMA INTERVISTA). La cerimonia si terrà nell'atrio di palazzo delle Aquile, sede del Municipio di Palermo.

In seguito i resti della fotoreporter saranno trasferiti a Cosenza per la cremazione. Saranno poi le figlie a riportare le ceneri a Palermo perché siano disperse in mare, secondo le volontà della madre.