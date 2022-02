Guerra in Ucraina, a Palermo manifestazione per la pace

Da Palermo bloccata a Kiev con le due figlie: "Aiutateci a uscire dall'inferno"

La città si è mobilitata anche per sostenere Elena, la donna ucraina che da diversi anni vive a Palermo con la figlia Elisa, 8 anni, disabile in carrozzina, e ora è bloccata in Ucraina. "Vi prego aiutateci a uscire da questo inferno", ha scritto sui social raccontando la sua storia. "Ero venuta a Kiev con Elisa - spiega la donna - per portare via da qui l'altra mia figlia, ma ora siamo bloccate qui e non possiamo tornare in Italia". L'altra figlia, Litiia, ha 23 anni e studia in Ucraina. "A Kiev - ripete Elena - la situazione è davvero tragica. Stamattina in città i russi hanno bombardato la zona vicino all'aeroporto. Sentiamo continuamente le sirene d'allarme suonare e abbiamo paura". In sostegno di Elena si sono schierati gli alunni e gli insegnanti dell'istituto comprensivo Perez Calcutta, in pena per la loro compagna Elisa. "Abbiamo appreso che la nostra alunna si trova con la mamma in Ucraina siamo molto preoccupati per lei e la sua famiglia", dice la dirigente scolastica della scuola Grazia Pappalardo. "Chiediamo ai soggetti competenti in materia e a quanti sono nelle possibilità di farlo di adoperarsi perché la bambina insieme alla mamma e alla sorella rientri al più presto a Palermo per poter riprendere la sua vita normale sottraendola al pericolo e risparmiandole disagi e sofferenze che per lei sono ancora più difficili da affrontare".