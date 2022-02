Ucraina, colonne del Teatro Massimo illuminate con colori della pace

L’iniziativa, voluta dal sovrintendente Marco Betta in sintonia con il presidente della Fondazione Teatro Massimo, Leoluca Orlando, vuole affermare il valore universale della pace come scenario indispensabile per la crescita della coscienza civile, sociale e culturale di tutti i popoli

Le colonne del Teatro Massimo questa sera sono illuminate con i colori della pace per condannare ogni forma di violenza e per esprimere vicinanza alle vittime della guerra esplosa in Ucraina (SEGUI LE NOTIZIE IN TEMPO REALE - LO SPECIALE UCRAINA - LE FOTO DA KIEV). Sulla scalinata del Teatro, i bambini e le bambine del Coro di voci bianche e del Coro Arcobaleno della Fondazione, diretti dal Maestro Salvatore Punturo, hanno cantato l’Ave Verum di Mozart e Imagine di John Lennon, in apertura della manifestazione organizzata in Piazza Verdi dal Comune di Palermo e dall’Associazione Festival delle Letterature Migranti. L’iniziativa, voluta dal sovrintendente Marco Betta in sintonia con il presidente della Fondazione Teatro Massimo, il sindaco Leoluca Orlando, vuole affermare il valore universale della pace come scenario indispensabile per la crescita della coscienza civile, sociale e culturale di tutti i popoli.