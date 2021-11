Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 514 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell'isola a fronte di 13.927 tamponi processati in Sicilia. Non si registra alcun morto. L'incidenza sale al 3,7%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)



6:59 - In Sicilia 514 nuovi casi su 13.927 tamponi

Sono 514 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell'isola a fronte di 13.927 tamponi processati in Sicilia. Non si registra alcun morto. L'incidenza sale al 3,7%. Gli attuali positivi sono 10.778 con un aumento di 396 casi. I guariti sono 118. Sul fronte ospedaliero sono adesso 393 ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 41. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 175 casi, Catania 174, Messina 55, Siracusa 32, Ragusa 24, Trapani sette, Caltanissetta 12, Agrigento 25, Enna 10.