Covid Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 273 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 13.879 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 2% ieri era all'1,8%. L'isola è al terzo posto nei contagi giornalieri, al primo c'è il Veneto con 342 casi al secondo la Lombardia con 306 nuovi positivi. Gli attuali positivi sono 10.036 con una diminuzione di 617 casi. I guariti sono 878 mentre si registrano altre 12 vittime che portano il totale dei decessi a 6.909. Sul fronte ospedaliero sono 379 i ricoverati, 8 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 39, tre in meno. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 54 casi, Catania 99, Messina 30, Siracusa 31, Ragusa 3, Trapani 19, Caltanissetta 5, Agrigento 16, Enna 16.