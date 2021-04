Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nelle ultime ore in Sicilia si registrano 1.120 nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 16.541 tamponi processati, con una incidenza del 6,8%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:23 - In Sicilia 1.120 nuovi contagi su 16.541 tamponi

Nelle ultime ore in Sicilia si registrano 1.120 nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 16.541 tamponi processati, con una incidenza del 6,8%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 171, quelle negli altri reparti 1.148 mente quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 21.652. Per quanto riguarda la distribuzione tra le province, Palermo registra 431 nuovi casi, Catania, 112, Messina 162, Siracusa 142, Trapani 65, Ragusa 64, Caltanissetta 49, Agrigento 66, Enna 29.