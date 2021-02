Eruzione Etna, getti di lava fino a 1.500 metri di altezza. VIDEO

La nuova attività eruttiva del cratere di Sud-Est dell'Etna si è conclusa dopo la quinta fase parossistica registrata in una settimana. Le esplosioni dell'Etna hanno raggiunto il culmine ieri, quando i getti di lava hanno raggiunto i 1.500 metri di altezza, come si vede in questo video di Giuseppe Tonzuso diffuso su Storyful. Tonzuso ha girato il video a soli sette chilometri dalla montagna nella notte tra il 22 e il 23 febbraio. Come si vede nel filmato, la lava rossa e incandescente getta in aria migliaia di frammenti di roccia.