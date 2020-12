Marsala: anziano muore in ospedale, figlio denuncia scomparsa monili

Gioielli in oro sottratti a un paziente positivo al coronavirus e poi deceduto: è quanto denuncia il figlio della vittima, di Custonaci, in provincia di Trapani. "Qualcuno ha rubato l'oro a mio padre, morto per Covid all'ospedale di Marsala, dove è stato trasportato dopo l'iniziale ricovero a Trapani", ha riferito l'uomo in questura a Trapani. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La vicenda

L'uomo ha raccontanto che, due giorni dopo la morte del padre, 73 anni, si è recato all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala dove un infermiere gli ha consegnato indumenti e carica batterie, dicendogli di tornare l'indomani per gli altri oggetti del defunto. Il primo dicembre, al bar dell'ospedale, la caposala ha fatto avere all'uomo l'orologio e il cellulare, ma non le quattro fedi e la collana d'oro con la piccola medaglia che l'anziano avrebbe avuto con sé mentre era ricoverato, dal 4 al 27 novembre, giorno della morte. Quindi il figlio del defunto ha fatto notare che mancavano gli oggetti d'oro, e l'infermiera li ha cercati, insieme all'uomo, tra buste e scatole, ma senza trovare nulla.