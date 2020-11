Incidente a Floridia, il sindaco: “Intera comunità sgomenta”

Lo schianto è avvenuto la scorsa notte all'ingresso della città. "La prematura scomparsa di un ragazzo come Federico ha lasciato sgomenta l'intera comunità”, ha detto il sindaco

"La prematura scomparsa di un ragazzo come Federico ha lasciato sgomenta l'intera comunità, Domani sera, prima dell'inizio della seduta del consiglio comunale, verrà osservato un minuto di silenzio in aula. Floridia perde uno dei suoi figli più giovani, strappato troppo presto dall'affetto dei propri cari", ha detto il sindaco di Floridia, Marco Carianni, dopo l'incidente che ha causato la morte di Federico Santangelo, 17enne studente, morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte all'ingresso di Floridia (Siracusa).