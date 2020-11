Floridia, muore motociclista di 17 anni: ipotesi auto pirata

Tragedia in provincia di Siracusa. Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in tarda serata nella zona artigianale di Floridia.

La tragedia

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto ma gli investigatori, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, stanno prendendo in considerazione anche l'ipotesi della collisione provocata da un'auto pirata. Sono stati compiuti i rilievi sull'asfalto e acquisiti i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.