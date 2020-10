Omicidio a Camporeale, il padre della vittima: “Non voglio vendetta”

"Non voglio vendetta, non ne voglio per mio figlio. C'è il Signore e la giustizia. Io credo nella giustizia", ha detto il padre di Benedetto Ferrara, il giovane di 26 anni ucciso giovedì sera a Camporeale. Per l'omicidio è stato fermato Michele Mulé, di 28 anni. Il delitto sarebbe stato originato da motivi di gelosia: Ferrara avrebbe cercato di riallacciare rapporti con la sua ex, che si era fidanzata con Mulè. Il fermo del 28enne è stato convalidato ieri dal Gip. La salma della vittima questa mattina è arrivata a Camporeale, dopo che è stata eseguita l'autopsia, ad accoglierla la famiglia, il sindaco Luigi Cino e tanti amici in lacrime. "Ci sono tanti giovani ad accoglierlo - dice il sindaco - Benny amava la vita. Adesso stiamo verificando con le autorità come svolgere i funerali. Lo decideremo nel pomeriggio".