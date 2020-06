Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La giovane si trovava sulla Moby Zazà. Ora è stata trasferita, in via precauzionale, essendo alle prime settimane di gravidanza, all'ospedale Cervello di Palermo

12:57 - Coronavirus, 2.318 persone aiutate da Emergency Catania

Sono state 2.318 le persone raggiunte, 50 consegne al giorno e più di 600 nuclei familiari aiutati. Sono questi i numeri del servizio Catania Aiuta che Emergency Catania ha attivato durante la Fase 1 per la consegna di beni alimentari e di prima necessità alle persone più vulnerabili. Il progetto che oggi si avvia verso la fase conclusiva ha coinvolto oltre 130 volontari.

11:53 - Donna trasferita a Palermo, positiva al Covid-19

La donna, 31 anni, originaria del Camerun, che è stata evacuata stamani dalla nave-quarantena Moby Zazà faceva parte del gruppo dei 28 migranti risultati, la scorsa settimana, positivi al Covid-19. La giovane si trovava nella cosiddetta "zona rossa", assieme appunto agli altri 27. Così è stata trasferita, in via precauzionale, essendo alle prime settimane di gravidanza, all'ospedale Cervello di Palermo.

