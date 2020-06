Coronavirus Sicilia: 1.070 nuovi posti letto, 200 in terapia intensiva

"Questa è la dimostrazione - commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci - che non abbassiamo la guardia. In Sicilia, lo ricordo, i medici non sono mai stati sul punto di scegliere quale vita salvare"

La Sicilia potenzia le terapie intensive e sub intensive per contrastare l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Questa è la misura di rafforzamento, prevista dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, che interviene sulla rete ospedaliera in emergenza Covid adottata dal governo regionale. Sono complessivamente 1.070, infatti, i nuovi posti letto: circa 200 nelle terapie intensive - che passano così dai 529, previsti dalla rete ospedaliera varata dal decreto assessoriale 22/2019, ai 720 del nuovo provvedimento - e altri 350 di terapia sub-intensiva, di cui la metà potrà essere immediatamente convertita in cure intensive in caso di necessità a causa della pandemia.

Musumeci: "Dimostrazione che non abbassiamo la guardia"

"Questa è la dimostrazione - commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci - che non abbassiamo la guardia. Si tratta, infatti, del prosieguo di un'azione più articolata avviata fin da subito per contrastare il virus. In Sicilia, lo ricordo, i medici non sono mai stati sul punto di scegliere quale vita salvare: durante questa emergenza, nei nostri ospedali c'è sempre stato un letto per chi ne avesse bisogno".