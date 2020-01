Inquinamento ambientale nel Messinese, a giudizio ex commissaria Irsap

L'ex commissaria dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, Maria Grazia Brandara, è stata rinviata a giudizio dal Gip di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Salvatore Pugliese, con l'accusa di inquinamento ambientale in concorso con Alberto Dondi, gestore del depuratore di Giammoro, a Pace del Mela (Messina).

Le accuse della Procura

Secondo il pm Matteo De Micheli, scrive il quotidiano La Sicilia che riporta la notizia, i due imputati non avrebbero gestito l'impianto secondo le regole "cagionando abusivamente una compromissione ed un deterioramento significativo e misurabile" del mare, in cui venivano riversati reflui "contaminati". La prima udienza del processo si terrà il 24 febbraio prossimo in composizione monocratica. Brandara è presidente dell'Industria siracusana acqua Ias e da sindaco di Naro guiderà Consorzio agrigentino per la legalità che include anche i Comuni di Licata, Favara, Siculiana e Palma. È indagata, assieme all'ex governatore Rosario Crocetta e agli ex assessori regionali Linda Vancheri e Mariello Lo Bello, dalla Procura di Caltanissetta nella seconda tranche dell'inchiesta per corruzione all'ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante.