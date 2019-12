Messina, chiusa pista di ghiaccio di Piazza Duomo: era senza licenza

I vigili urbani, in collaborazione con la polizia, hanno chiuso la pista di ghiaccio di Piazza Duomo, a Messina, perché i titolari non avevano la licenza. L’assessore Dafne Musolino ha dichiarato: “La pista di ghiaccio aveva aperto senza attendere di ricevere la licenza della questura. Per questo è stata sanzionata e fatta chiudere. Quando avrà tutto in regola, potrà riaprire”.

Chiuso anche il Giardino delle Luci di piazza Cairoli

È stato chiuso anche il Giardino delle Luci di piazza Cairoli poiché prima è stato contestato per il prezzo, poi è stato devastato dal maltempo di ieri (IL METEO DI OGGI). Gli organizzatori hanno così preferito rinunciare all’attività, per via delle troppe spese.