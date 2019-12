Meteo a Palermo: le previsioni del 15 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Condizioni più stabili e soleggiate interessano ora le nostre regioni fatta eccezione per una variabilit sulle Tirreniche con cieli fino a nuvolosi. Sole prevalente su Sicilia e Calabria ionica con foschie dense sui settori di pianura. Temperature in aumento in Sicilia e Calabria ionica, venti intorno OSO, mari mossi molto mossi. Moto ondoso in attenuazione.

La situazione meteo a Messina

A Messina bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,7 µg/m³.