La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Attenzione ai venti, da tesi a forti dapprima da Libeccio, poi da Ponente e Maestrale; entro sera attese raffiche prossime o superiori alla soglia dei 90-110 km/h su Sila, dorsale peloritana, medie e alte quote etnee e burrasche sul Tirreno; valori perlopiù compresi tra i 50 e gli 80 km/h altrove. Mari: Ionio da mosso a molto mosso, Canale di Sicilia da molto mosso ad agitato, Tirreno da agitato a molto agitato con mareggiate sulle coste occidentali dal pomeriggio-sera.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 17mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,3 µg/m³.