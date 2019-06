Lavorava in nero per una ditta di pulizie ma percepiva il reddito di cittadinanza. L’ennesimo “furbetto” è stato scoperto e denunciato a Palermo dai carabinieri della compagnia San Lorenzo. Si tratta di un palermitano di 30 anni. I militari, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, lo hanno sorpreso a lavorare in nero in un condominio in via dell’Arsenale. Il 30enne aveva già percepito il sussidio e aveva ricevuto la somma di 500 euro. All'amministratrice dell'impresa, sorella del giovane, sono state elevate sanzioni per 17.200 euro. La carta acquisti per il reddito di cittadinanza è stata sequestrata. Reddito di cittadinanza, cos'è la misura bandiera del M5s