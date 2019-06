Gela, bombola a gas esplosa al mercato: 5 feriti in prognosi riservata

Sono cinque, e non sei come precedentemente riportato, le persone rimaste ferite nell'esplosione di ieri, giovedì 6 giugno, nel mercato rionale di Gela e al momento ricoverate in gravi condizioni nel Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Civico di Palermo. I sanitari del Centro, diretto dal professore Luigi Solazzo, hanno soccorso i cinque pazienti, arrivati in poche ore in elisoccorso. Si tratta di una donna di 42 anni, con ustioni sul 60% del corpo, un ragazzo di 14 anni, rimasto ustionato per il 35%, un uomo di 64 anni, con ustioni sul 40% del corpo, e due donne incinta, una con ustioni estese al 26% della superficie corporea e l'altra con ustioni sul 10% del corpo. La prognosi resta riservata per tutti e cinque i feriti. Gela, esplosione al mercato rionale: 20 feriti, 5 sono gravi