Dalle 7 alle 23 sono aperti i seggi in cinque comuni siciliani sopra i 15 mila abitanti per il turno di ballottaggi per l'elezione dei sindaci (IL PRIMO TURNO). Si vota a Caltanissetta, Gela, in provincia di Caltanissetta, Castelvetrano e Mazara del Vallo nel Trapanese e Monreale in provincia di Palermo. Subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede e i primi risultati arriveranno in nottata.