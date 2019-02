Maltempo, pioggia e vento alle Eolie: frana a Vulcano

Il maltempo imperversa sulle Eolie. Il vento e la pioggia torrenziale hanno colpito l'arcipelago: mare mosso e isole quasi prive di collegamenti. A Vulcano, inoltre, è franata una parte della strada provinciale che dal porto conduce al Piano. Bloccati gli alunni diretti a scuola.

Disagi e allagamenti a Palermo

Disagi anche a Palermo e provincia per le abbondanti piogge. Il torrente Milicia, che la notte del 4 novembre scorso straripò uccidendo nove persone che si trovavano nella zona in una villetta abusiva, torna a farsi minaccioso. Una nuova notte di allagamenti e interventi dei vigili del fuoco nella parte orientale di Palermo. La pioggia caduta intensamente ha provocato disagi agli automobilisti nella zona di via Messina Marine, via Imera, corso Re Ruggero, la zona dell'ospedale Policlinico e in viale Regione Siciliana.

45 interventi dei pompieri nel Catanese

Dalla notte tra lunedì 4 e martedì 5 febbraio diverse squadre operative del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania sono impegnate in interventi di soccorso a seguito delle avverse condizioni meteo, in particolare per il forte vento. Sono stati già 45 gli interventi eseguiti e circa 20 richieste sono in corso di espletamento o in attesa. Le richieste riguardano principalmente alberi, rami e pali caduti su strada, tegole sconnesse e pericolanti, serrande e verande danneggiate, cornicioni e intonaci pericolanti. Le aree maggiormente interessate, oltre al centro cittadino, sono la zona industriale di Catania, Acireale e Motta Sant'Anastasia e Valcorrente.

Chiusa la A18 nel Messinese

Il Comitato operativo per la viabilità ha disposto la chiusura al traffico automobilistico sulla A18, nel tratto compreso fra gli svincoli di Giardini Naxos e Roccalumera in direzione Messina, a causa delle forti piogge. "La misura è stata necessaria in seguito alla formazione di alcune buche lungo la carreggiata Catania-Messina, nel tratto, già caratterizzato dal doppio senso di marcia" si legge in una nota. I mezzi provenienti da Catania usciranno dallo svincolo di Giardini Naxos e, percorrendo la strada statale 114, potranno rientrare sulla A18 attraverso lo svincolo di Roccalumera. I mezzi pesanti continueranno a percorrere l'autostrada, con l'istituzione di un senso unico alternato.

Data ultima modifica 05 febbraio 2019 ore 14:45