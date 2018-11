Maltempo, esondano fiumi: 10 morti in provincia di Palermo

È di almeno 10 morti il bilancio del maltempo nel Palermitano, in Sicilia, dove sono esondati due fiumi (FOTO). Nove persone, tra cui donne e bambini, hanno perso la vita in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) travolta dell'esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle piogge cadute ieri. Un altro uomo è morto a Vicari per l’esondazione del fiume San Leonardo (LE PREVISIONI PER DOMENICA 4 NOVEMBRE).

La tragedia a Casteldaccia

La villa colpita si trova al confine dei comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, non distante dall'autostrada Palermo-Catania. Nell'abitazione si trovavano amici e parenti per trascorrere insieme la serata. Due persone, un uomo e una bambina, si sarebbero salvate perché uscite per andare ad acquistare dei dolci. Una terza persona rimasta fuori dalla casa ha lanciato l'allarme col cellulare aggrappandosi a un albero quando l'abitazione è stata sommersa dall'acqua. Le vittime, tra loro anche due bambini di uno e tre anni, sarebbero annegate perché l'acqua è arrivata veloce raggiungendo il soffitto. Il sindaco ha parlato di “una tragedia immane”

Un morto a Vicari

Un fuoristrada è stato travolto a Vicari dalle acque del fiume San Leonardo, che è straripato in più punti. A bordo c’erano due persone: una è stata trovata morta, l'altra è salva. La vittima è il titolare di un distributore di carburanti. I due erano andati a recuperare un terzo giovane rimasto al distributore. Quando l'auto, che stava rientrando verso le abitazioni, è stata travolta dalle acque quest'ultimo è riuscito a lanciarsi dalla vettura salvandosi. Il gestore della pompa di benzina è stato trascinato fuori dal veicolo dalla furia dell'acqua ed è finito incastrato sotto il guardrail annegando. L'altra persona a bordo, un 20enne, è stato dato per disperso per alcune ore ma poi è stato ritrovato dai vigili del fuoco.

Un disperso a Corleone

Risulta invece ancora disperso un 40enne medico palermitano che si stava recando nell'ospedale di Corleone per prendere servizio: la sua auto è stata trovata in contrada Raviotta, tra Ficuzza e Corleone, sulla statale 118 interrotta in diversi punti per smottamenti ed allagamenti.

