Maltempo, 12 morti e un disperso in Sicilia. DIRETTA

Dopo la Liguria e poi il nordest, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge con un bilancio pesantissimo: 12 morti e un disperso tra le località di Casteldaccia e Vicari, nel palermitano, e Cammarata, in provincia di Agrigento.

10 vittime in provincia di Palermo

Nove persone, tra cui due bambini di uno e tre anni e un ragazzino di 15, hanno perso la vita in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia, travolta dell'esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle piogge cadute ieri. Nell'abitazione erano riuniti due nuclei familiari, per un totale di 12 persone: le vittime sono i nonni con le due famiglie dei figli: Rachele Giordano, un anno; Federico Giordano, 15; la madre Stefania Catanzaro, 32; il nonno Antonino Giordano, 65, e la moglie Matilde Comito di 57; il figlio Marco Giordano, 32, e la sorella Monia Giordano, 40; Francesco Rughoo, 3 anni, Nunzia Flamia 65 anni.

Tragedia a Vicari

Tragedia anche a Vicari dove dalla scorsa notte erano partite le ricerche di due uomini su una jeep: uno di loro, Alessandro Scavone, 44 anni, è stato trovato morto dai vigili del fuoco. L'altro disperso, Salvatore D'Amato, 21 anni. è stato per fortuna trovato vivo.

Due morti in provincia di Agrigento

Altre due persone sono morte nei pressi di Cammarata, in provincia di Agrigento. Si tratta di una coppia di giovani tedeschi travolte dall'esondazione del fiume Akragas mentre si trovavano a bordo della loro auto.

Protezione civile attiva numero solidale

Per i soccorsi creata un'unità di crisi all'interno della prefettura di Palermo, coordinata dalla prefetta Antonella De Miro. Sul posto per le operazioni di recupero delle salme i sommozzatori dei vigili del fuoco. La protezione civile ha attivato un numero solidale: i fondi saranno ripartiti in percentuale tra le regioni colpite in base ai danni subiti.

In Veneto danni per un miliardo

Il premier Conte è diretto in Sicilia mentre il vicepremier Matteo Salvini accompagnato dal Presidente del Veneto Luca Zaia ha effettuato un sopralluogo, in elicottero, sul bellunese martoriato dal maltempo eccezionale dei giorni scorsi. Nella regione si calcolano circa 100mila ettari di bosco raso al suolo e danni per un miliardo di euro.

Oggi allerta arancione anche in Emilia Romagna, Calabria, Sardegna, Trentino e molte zone del Friuli.