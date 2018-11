Casteldaccia, Consiglio Stato: mai stop a demolizione, doveva eseguirsi

Mai sospesa l'ordinanza del sindaco di Casteldaccia per la demolizione immobile abusivo, trasformatosi nella casa della morte per nove persone, travolte dalla piena del fiume Milicia, nella notte tra sabato e domenica. Lo precisa il Consiglio di Stato e della Giustizia amministrativa, il quale spiega che il Tar Sicilia – Palermo "non ha mai sospeso l'ordinanza di demolizione del sindaco dell'immobile di contrada Cavallaro a Casteldaccia travolto dall'esondazione del fiume Milicia". Né, sottolineano i giudici amministrativi, "può sostenersi che la semplice presentazione di ricorso sia di per sé sufficiente a bloccare l'efficacia dell'ordine di demolizione". In ogni caso, nel 2011 il giudizio al Tar si è concluso e l'ordinanza di demolizione del sindaco non è stata annullata; né il Comune si è mai costituito in giudizio. "Quindi, in questi anni l'ordinanza di demolizione poteva - e doveva - essere eseguita".