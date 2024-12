Meteo Natale, maltempo, neve e freddo sull'Italia: ecco dove

Vigilia e il giorno di Natale con almeno mezza Italia colpita dal maltempo. Aria molto fredda di origine polare si sta riversando da più giorni sull'Italia. Il suo ingresso sul bacino del Mediterraneo ha dato vita a un ciclone che ora si trova proprio tra il nostro Paese e la Grecia. Gli esperti avvisano che saranno sette le regioni che fino a Natale saranno interessate da precipitazioni diffuse e nevose a quote piuttosto basse, a partire dai 300-500 metri. La parte d'Italia più colpita sarà la fascia adriatica centrale, Marche, Abruzzo e Molise, regioni sferzate da venti freddi da Nord e precipitazioni anche abbondanti, nevose in collina. Ma nevicherà anche sui monti della Campania, della Calabria, della Puglia e della Sicilia sempre a quote collinari. Dove non nevicherà sarà invece la pioggia ad essere la protagonista.