Maltempo nell'Agrigentino, due vittime per la piena di un torrente

Oltre ai 9 morti a Casteldaccia, nel Palermitano, e al decesso di un uomo a Vicari, il maltempo in Sicilia ha fatto altre due vittime (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LE FOTO – IL VIDEO). Si tratta di un uomo e una donna, entrambi di mezza età, travolti mentre erano in auto da un torrente esondato nei pressi di Cammarata, in provincia di Agrigento (LE PREVISIONI).

Le vittime originarie della zona

I vigili del fuoco sono al lavoro per recuperare i corpi delle due vittime che, secondo quanto è stato ricostruito, avevano noleggiato l'auto su cui viaggiavano, ritrovata dentro il torrente. I due, infatti, erano originari di Cammarata ma residenti in Germania da anni. La tragedia è avvenuta in contrada Sant'Onofrio.

Pastore di 25 anni salvato

Intanto, un pastore di 25 anni, di cui non si avevano notizia da alcune ore, è stato salvato dai carabinieri e portato in ospedale. Nella tarda serata di ieri il ragazzo era stato travolto dalla piena del fiume Platani, al confine fra Ribera e Cattolica Eraclea, nell'Agrigentino. Il venticinquenne era riuscito a rifugiarsi in un casolare dove è stato trovato dai militari in stato di ipotermia. I carabinieri l'hanno raggiunto grazie ad un trattore messo a disposizione da un contadino (AUTOMOBILISTI SALVATI A LERCARA - LA FUGA DAL RISTORANTE ALLAGATO).